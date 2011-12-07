В обсерваторах РТ под наблюдением остаются 71 человек

В Татарстане в обсерваторах под наблюдением врачей остаются 71 человек, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Заканчивается период наблюдения за лицами, которые прибыли из-за границы. Напомню, что крайний срок — 1 июля. На сегодня в обсерваторах находится 71 человек. Всего контактных с больными под наблюдением — 1325 человек», — рассказала она.

За сутки в аэропортах республики досмотрели 3 095 пассажиров с 35 воздушных судов. Симптомов инфекционных заболеваний не выявлено.

Напомним, Татарстан находится на 79 месте среди российских регионов и на 13 месте среди регионов ПФО по заболеваемости COVID-19.