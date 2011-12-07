В Татарстане выявили 850 объектов «проблемной» недвижимости

В Татарстане в ходе инвентаризации выявлено 850 объектов «проблемной» недвижимости, сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

На данный момент обследование полностью завершено только в четырех районах республики, проверено более 500 тыс. объектов (60% от общего числа). Среди них 19 тыс. объектов — бесхозные, а 20 тыс. объектов зарегистрированы на умерших людей, однако ими пользуются их родственники без перерегистрации.