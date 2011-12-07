Владимир Жаворонков: «71 пациент в Татарстане находится на ИВЛ»

Он уточнил, что в указанное число входят все тяжелые пациенты, а не только с COVID-19. Врачи сосредоточены на лечении всех пациентов в целом. Также Жаворонков рассказал о том, что в ходе пандемии врачи Татарстана приобрели серьезный опыт борьбы с новым вирусом.

— Изначально под ковидные госпитали были выбраны флагманы республиканского здравоохранения: Республиканская инфекционная больница, горбольница № 7 и РКБ, — напомнил замминистра. — Они принимают самых тяжелых пациентов и обладают наибольшими компетенциями. Другие больницы, которые тоже столкнулись с лечением пациентов с ковидом, нарастили свои компетенции.

По его словам, медицинское сообщество сейчас совсем не то, что еще месяц назад, опыт получен серьезный. Несколько недель назад на Министерство здравоохранения РТ вышли представители здравоохранения Афганистана. Татарстанские специалисты делились опытом работы в эпидобстановке с коллегами, которые в этом направлении пока еще испытывают сложности.