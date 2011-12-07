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Власти Татарстана планируют ввести новые послабления режима ограничений

Роспотребназор РФ согласовал переход на второй этап снятия ограничений в Татарстане.

Власти республики готовятся ввести новые послабления режима ограничений. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«В режиме коронавируса мы умеем работать, но для это необходимо быть дисциплинированными, соблюдать все нормы и правила», — сказал глава республики.

Переход республики на второй этап снятия ограничений согласовал Роспотребнадзор РФ после анализа ситуации с распространением коронавируса.

Напомним. В Татарстане с начала пандемии  COVID-19 диагностировали у 4 431 человек, их них вылечились 3 256 (1 151 активных случаев), 15 — скончались.

КВ
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