Власти Татарстана планируют ввести новые послабления режима ограничений

Власти республики готовятся ввести новые послабления режима ограничений. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«В режиме коронавируса мы умеем работать, но для это необходимо быть дисциплинированными, соблюдать все нормы и правила», — сказал глава республики.

Переход республики на второй этап снятия ограничений согласовал Роспотребнадзор РФ после анализа ситуации с распространением коронавируса.

Напомним. В Татарстане с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 4 431 человек, их них вылечились 3 256 (1 151 активных случаев), 15 — скончались.