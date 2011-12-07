Татарстан занял первое в ПФО место по количеству изобретений

Татарстан занял первое в ПФО и третье по России место по количеству изобретений.

Организаторы отметили, если ранее средний возраст татарстанских изобретателей составлял 60 лет, то сейчас – 35-40 лет. Так, например, первое место среди российских вузов заняли студенты и сотрудники КФУ по инновационной активности.

Идеи исходили и от совсем юных жителей республики. Участие в республиканской олимпиаде «Кулибины XXI века» приняли около 80 школьников. Ученики начальных классов предлагали решение современных проблем.

Среди таковых учащийся из Ютазинского района Дамир Хайруллин. Юноша выступил с проектом способ апитерапии с использованием пчелиных сот, от чего стал лидером в номинации «Информационные технологии в медицине».

Также свои изобретения представили работники ПАО «Татнефть», ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «КМПО», АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького».