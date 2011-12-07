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В Татарстане план по жилью выполнен на 48,5%

Построено 1 млн 294 тыс. квадратных метров в соответствии с уровнем прошлого года.

В Татарстане план по жилью завершён на 48,5%. Об этом доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ, сообщила пресс-служба Президента РТ.

Министр сообщил, что построено 1 млн 294 тыс. квадратных метров жилья.

В рамках индивидуального жилого строительства сейчас выполнено 73,7% плана. Сданы 6 144 дома от общего количества в 8330 домов.

Жильё должны получить 28 многодетных семей с пятью и более детьми.

КВ
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