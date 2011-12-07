Минздрав РТ зафиксировал рост смертности в Набережных Челнах. По мнению первого замминистра ведомства Альмира Абашева, на несвоевременное обращение за медпомощью влияет напряженный информационный фон.

В ходе пресс-конференции Абашев согласился, что с точки зрения показателей смертности в городе наблюдается тяжелая обстановка. По его словам, люди боятся выходить из дома, потому что могут заразиться в транспорте или в больницах. А причиной тому он называет текущий напряженный информационный фон. От того обращение к медикам оказывается несвоевременным.

Связывать повышение статистики с COVID-19 при этом он не стал, проговорив о том, что «точные данные еще в анализе», а «основной вклад в структуру смертности» вносят пожилые татарстанцы с хроническими заболеваниями.

Сейчас же в планах у ведомства возобновить профилактические мероприятия, включая масштабную диспансеризацию среди населения, страдающего хроническими заболеваниями.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Набережных Челнах увеличилось количество летальных исходов. Оно возросло с марта 2020 года — тогда скончалось 417 человек, в мае — 470, июне — 585.