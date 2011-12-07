В РТ зафиксирован 39-й случай смерти от COVID-19

В республике был официально подтвержден 39-й смертельный случай, связанный с заболеванием коронавирусной инфекции, о чем сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

По словам представительницы казанского Кремля, пациентка 1951 года рождения была доставлена в казанскую ГКБ № 7. Женщина страдала от тяжелой формы коронавируса, осложненной внебольничной пневмонией, из-за чего была подключена к ИВЛ.

К сожалению, врачи не сумели спасти ее жизнь, смерть была зафиксирована 24 июля. Позднее, в ходе паталого-анатомической экспертизы была подтверждена и причина смерти — COVID-19.