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В РТ зафиксирован 39-й случай смерти от COVID-19

Жертвой смертельного заболевания стала жительница Казани 1951 года рождения.

В республике был официально подтвержден 39-й смертельный случай, связанный с заболеванием коронавирусной инфекции, о чем сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

По словам представительницы казанского Кремля, пациентка 1951 года рождения была доставлена в казанскую ГКБ № 7. Женщина страдала от тяжелой формы коронавируса, осложненной внебольничной пневмонией, из-за чего была подключена к ИВЛ.

К сожалению, врачи не сумели спасти ее жизнь, смерть была зафиксирована 24 июля. Позднее, в ходе паталого-анатомической экспертизы была подтверждена и причина смерти — COVID-19.

КВ
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