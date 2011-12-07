В Татарстане в 38 кинотеатрах пройдет «Ночь кино» 29 августа

В 38 открытых и закрытых татарстанских кинотеатрах пройдет всероссийская «Ночь кино» 29 августа, сообщает минкульт РТ.

Впервые в акции принимают участие даже частные кинотеатры («Киномакс», «Синема 5», «Синема 16»). Около 5 тыс. зрителям покажут анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк 4», «Лед 2», «Холоп».

Все кинопоказы пройдут с соблюдением мер безопасности, установленных Роспотребнадзором.

В этот день показы фильмов и в других регионах