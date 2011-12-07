В Татарстане зарегистрировали еще две смерти от коронавируса

В Татарстане еще два пациента скончались от коронавируса, сообщили в пресс-службе Президента РТ.

Одна из смертей зарегистрирована в Набережных Челнах. 78-летний мужчина был госпитализирован в городскую инфекционную больницу 21 июля. В ходе обследования у пациента обнаружены тяжелые формы COVID-19 и внебольничной двусторонней пневмонии. На состояние больного также негативно влияли хронические заболевания. 22 июля мужчина скончался.

Другой случай смерти зарегистрирован в Зеленодольске. 65-летнюю пациентку госпитализировали 5 июля в инфекционное отделение Зеленодольской ЦРБ. Процесс лечения был осложнен серьезными хроническими заболеваниями. 13 июля женщина скончалась из-за отека легких.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким», — отметили в пресс-службе.