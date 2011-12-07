Татарстан занял 4 место в топе спроса на новые авто среди регионов России

Татарстан занял четвертое место в рейтинге спроса на новые авто среди регионов России. Жители республики купили 63,3 тыс. новых автомобилей, сообщает агентство «Автостат».

Первые три места заняли Москва, Московская область и Санкт-Петербург с показателями 196,4 тыс., 110,5 тыс. и 86,2 тыс. новых автомобилей соответственно.

Пятое место у Краснодарского края, жители которого купили 55,3 тыс. новых автомобилей. В десятку вошли Башкортостан, Свердловская, Самарская, Челябинская и Ростовская области.

«В перечисленных регионах рынок новых легковых автомобилей в 2020 году показал падение», — отмечают эксперты.

Так, в Татарстане спрос на авто упал на 6,7% по сравнению с показателями 2019 года.