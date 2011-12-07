В Нижнекамске планируют прививать до тысячи человек в день

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В Нижнекамске активно продолжается вакцинация населения от СOVID-19, главной задачей которой является обезопасить граждан от инфекции и довести до людей всю актуальную информацию о вакцинации. Об этом заявил мэр Нижнекамска Айдар Метшин во время прямого эфира программы #ТатарстанОнлайн.
По словам мэра, количество выездных прививочных пунктов в районе увеличилось, также планируется увеличить количество привитых граждан до тысячи человек в день. Сейчас ежедневно прививаются по 800 человек.
Сам градоначальник поделился, что уже прошёл два этапа вакцинации, не почувствовал никаких симптомов и чувствует себя отлично.
В этом году количество пунктов вакцинации в Татарстане увеличат до 250. Также отметилось снижение темпа прироста новых случаев заболевания в республике до 0,4%.