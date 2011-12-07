В РТ за нахождение в лодке без спасательного жилета придется заплатить 20 тыс. рублей

С этого года ГИМС ввёл новые правила соблюдения безопасности на воде в Татарстане. Теперь люди, находящиеся в лодке без спасательных жилетов, рискуют заплатить штраф в размере от 15 до 20 тысяч рублей. Об этом рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«При отсутствии спасательных жилетов или их неисправности эксплуатация судов запрещается. Эта норма введена в отношении судоводителей всех маломерных судов», — рассказал Венедиктов.

Также запрещается находится без спасательного жилета во время езды на гидроцикле, водных лыжах и надувной лодке. Напомним, что ранее за аналогичное нарушение был предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Вопросы о введении новых правил и повышении сумм штрафов за несоблюдение мер предосторожности на воде обсуждаются еще с прошлого года. Поводом для этого послужило 103 зарегистрированных происшествия на воде в 2020 году, в результате которого погибли 84 человека.