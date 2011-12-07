Врачи РТ подтвердили еще 35 случаев заболевания COVID-19

В Татарстане по состоянию на 28 апреля текущего года зарегистрировано 20 379 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 35 новых случаев. Всего выздоровел 17 455 пациентов, в том числе 43 за последние сутки. Прививку от коронавируса сделали 239 013 человек, вторую дозу препарата из них получили – 151 259.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.