Газ в электричество: как экономят сельхозпредприятия в РТ

В республике аграриям рекомендуют устанавливать установки, преобразующие газ в электричество. Несмотря на то, что сельхозпроизводители идут на этот шаг неохотно, некоторые предприятия уже решились на установку нового оборудования.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в ходе видеоконференции отметил, что тарифы на электричество являются одной из главных проблем аграриев.

Так, в республике три сельхозпроизводителя установили оборудование, преобразующее газ в электричество. Каждое из них затратило на это до 10 млн рублей, однако экономия за три года уже составила 50 млн рублей.