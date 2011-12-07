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Газ в электричество: как экономят сельхозпредприятия в РТ

Три сельхозпредприятия в РТ за три года сэкономили 50 млн рублей.

В республике аграриям рекомендуют устанавливать установки, преобразующие газ в электричество. Несмотря на то, что сельхозпроизводители идут на этот шаг неохотно, некоторые предприятия уже решились на установку нового оборудования.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в ходе видеоконференции отметил, что тарифы на электричество являются одной из главных проблем аграриев.

Так, в республике три сельхозпроизводителя установили оборудование, преобразующее газ в электричество. Каждое из них затратило на это до 10 млн рублей, однако экономия за три года уже составила 50 млн рублей.

КВ
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