Главный эпидемиолог Минздрава РТ рекомендовал исследовать клещей, извлеченных самостоятельно. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Для этого насекомое нужно специальным образом доставить в Центр гигиены и эпидемиологии в Казани, либо в любой инфекционный стационар республики.

В случае, если заражение подтвердится, пострадавшему будет рекомендована иммунопрофилактика — введение клещевого иммуноглобулина. Как пояснил специалист, исследовать насекомое следует максимально оперативно, не позднее 4 дней со дня укуса.

Обратиться за помощью можно в любое медицинское учреждение республики — в травматологический пункт или к хирургу в поликлинику по месту жительства.