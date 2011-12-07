Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Главный эпидемиолог Минздрава РТ рекомендовал исследовать клещей, извлеченных самостоятельно

Делать это стоит, чтобы убедиться, не заражено ли насекомое клещевым энцефалитом или боррелиозом, опасными для человеческого организма.

Главный эпидемиолог Минздрава РТ рекомендовал исследовать клещей, извлеченных самостоятельно. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Для этого насекомое нужно специальным образом доставить в Центр гигиены и эпидемиологии в Казани, либо в любой инфекционный стационар республики.

В случае, если заражение подтвердится, пострадавшему будет рекомендована иммунопрофилактика — введение клещевого иммуноглобулина. Как пояснил специалист, исследовать насекомое следует максимально оперативно, не позднее 4 дней со дня укуса.

Обратиться за помощью можно в любое медицинское учреждение республики — в травматологический пункт или к хирургу в поликлинику по месту жительства.

КВ
Лента новостей