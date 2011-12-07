41 новый случай заболевания COVID-19 в Татарстане выявлен за прошедшие сутки

Темпы прироста в 0,9% за сутки санитарные врачи оценивают как стабильные. Об этом сегодня сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По словам замминистра здравоохранения РТ Владимира Жаворонкова, здравоохранение работает в штатном режиме. За прошедшие сутки выздоровело от коронавируса 44 татарстанца, а всего за весь период – 3309 человек. На ИВЛ в республике находятся 70 пациентов с респираторными заболеваниями.

Также в ходе мероприятия озвучена цифра по количеству сделанных за последние сутки тестов на коронавирусную инфекцию - 8859.