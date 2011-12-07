Как работают выездные избирательные участки в Казани

Что такое выездной избирательный участок в казанском исполнении? Это обычный городской автобус, салон которого оборудован всем необходимым для выполнения голосования.

Вход в импровизированный участок осуществляется черед среднюю дверь. Непосредственно перед тем, как зайти в салон автобуса, человеку, если у него нет маски и перчаток, выдают все необходимое. Маска, перчатки, ручка и влажная салфетка в индивидуальной упаковке, приготовлены заранее. После меряют температуру, затем гражданин проходит к столу, чтобы показать паспорт.

В районе первой посадочной площадки стоит стол, за которым сотрудник вносит данные голосующего. После чего человек проходит в одну из двух кабинок, которые оборудованы на средней площадке. За всем происходящим смотрит общественный наблюдатель, а для сохранения порядка, присутствует сотрудник полиции. Выход со стороны задней площадки, где предусмотрена коробка для утилизации перчаток и масок.

Выездной избирательный участок, который находится в жилом квартале, удобен и безопасен для людей, отмечают избиратели. Особенно в это время, когда короновирусная инфекция продолжает распространяться. Люди, дожидаются своей очереди на свежем воздухе, соблюдая санитарную дистанцию. В салон заходят по одному человеку.