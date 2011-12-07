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Татарстан приступает ко второму этапу снятия ограничений, связанных с коронавирусом

Соответствующее постановление было опубликовано правительством РТ.

Второй этап снятия ограничений начнется 29 июня, с этого дня возобновится работа детский лагерей и станет возможным посещение спортивных площадок. Вернутся к работе магазины с отдельным входом и доступной для посетителей площадью не более 800 квадратных метров.

Частично возобновятся межмуниципальные пассажироперевозки. Так, разрешается перевозка детей в детский лагери, а также перевозка туристов, которым для этого необходимо иметь при себе документы, подтверждающие цель поездки, например, турпутевку.

В то же время татарстанцам старше 65 лет предписывается строго соблюдать режим самоизоляции с 29 июня по 12 июля.

КВ
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