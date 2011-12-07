В Татарстане от коронавируса застраховали всех членов участковых избирательных комиссий

— Насколько я понимаю, это единственный случай в стране. Такой пример должен быть рекомендован для использования в других регионах. — отметил член рабочей группы Общественной палаты РФ по подготовке к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич во время пресс-конференции, состоявшейся сегодня в ИА «Татар-информ».

Также Александр Малькевич сообщил, что на избирательных участках в Татарстане работают 16 тысяч общественных наблюдателей. Это тоже весомая цифра, но наблюдателей может быть и больше. До вечера 29 июня региональные Общественные палаты еще принимают заявки от граждан, которые хотели бы стать общественными наблюдателями на голосовании. Все понимают, что чем больше наблюдателей, тем больще уверенность общества в чистоте и прозрачности самого голосования.