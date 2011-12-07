Еще два случая смерти от COVID-19 зафиксировали в Татарстане

В Татарстане зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса. Пациенты страдали хроническими заболеваниями, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации штаба, с внебольничной двухсторонней пневмонией в Елабужскую ЦРБ доставили 86-летнего татарстанца. 17 июля пенсионер скончался.

Такой же диагноз поставили жительнице Казани, когда ее доставили во временный инфекционный госпиталь РКБ. Через девять дней женщина умерла.

Причины смерти в обоих случаях установлены в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Татарстане подтверждено 32 новых случая заражения COVID-19, все контактные. На 28 июля в Татарстане зарегистрирован 5 501 случай заболевания коронавирусом.