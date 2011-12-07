На портале госуслуг РТ появилось нововведение. Теперь татарстанцы смогут оплачивать охранные услуги Росгвардии, сообщает ИА «Татар-информ».

Расположена новая услуга, представляемая Росгвардией, в блоке «ЖКХ» в разделе «Оплата сигнализации квартиры». Теперь для охраны и защиты автотранспортных средств и имущества при его транспортировке или без этого татарстанцы смогут оплатить услугу на официальном государственном сайте, указав при этом только номер лицевого счета и реквизиты банковской карты.