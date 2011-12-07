В Татарстане под наблюдением находятся 1022 человека, контактировавших с заболевшими COVID-19

Об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина и первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

За неделю в Татарстане были зафиксированы 233 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выявлено ее 233 домашних и 9 трудовых очагов.

В общей сложности в республике зафиксировано 5501 заболевших, 1022 человека, контактировавших с ними, остаются под наблюдением. Как суточный, так и недельный прирост новых заболевших составляет 0,6%. В свою очередь коэффициент распространения болезни остается на уровне 0,9%.