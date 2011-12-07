В Татарстане задержан подозреваемый в краже железнодорожных рельсов

Злоумышленник орудовал в промышленной зоне автограда. Обрезки рельсов он вывозил с территории одного из предприятий по железнодорожным перевозкам на самосвале. За этим занятием и застал его охранник, после чего нажал на кнопку сигнализации.

Прибывшие на место росгвардейцы застали мужчину возле самосвала, загруженного обрезками рельсов. Позже, в отделении полиции выяснилось, что человек был неоднократно судим за кражи, угоны и прочие преступления. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», сообщает пресс-служба Управление Росгвардии РТ.