В аэропорту Нижнекамска уже трое суток живет женщина с ребенком из Таджикистана. Сотрудники аэропорта организовали ей место для сна и обеспечивают питанием три раза в день. Житель Нижнекамска возмутился такой ситуацией в соцсетях.

«Так вот прямо сейчас в аэропорту Нижнекамска уже 3-е суток держат женщину с ребёнком прилетевшую из Таджикистана, прям в зале соорудили им подобие кровати. Как удалось выяснить причину почему не пускают в Россию, какая-то ошибка с написанием фамилии по линии МВД», — пишет автор сообщения.

При этом автор отмечает, что со стороны женщины, застрявшей в аэропорт, нарушений нет.

«Но решать его [ситуацию] никак не хотят и сейчас планируют отправить ее обратно», — написал он.

В аэропорту «Бегишево» уже объяснили эту ситуацию телеканалу НТР. Гражданка Таджикистана прилетела в Российскую Федерацию рейсом Худжанд-Бегишево 25 августа. Въезд в страну ей запрещен в соответствии с законодательством РФ.

Пассажирка с ребенком будет депортирована обратно 30 августа, сообщили в ведомстве.



