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В аэропорту Нижнекамска уже трое суток живет женщина с ребенком из Таджикистана. Сотрудники аэропорта организовали ей место для сна и обеспечивают питанием три раза в день. Житель Нижнекамска возмутился такой ситуацией в соцсетях.
«Так вот прямо сейчас в аэропорту Нижнекамска уже 3-е суток держат женщину с ребёнком прилетевшую из Таджикистана, прям в зале соорудили им подобие кровати. Как удалось выяснить причину почему не пускают в Россию, какая-то ошибка с написанием фамилии по линии МВД», — пишет автор сообщения.
При этом автор отмечает, что со стороны женщины, застрявшей в аэропорт, нарушений нет.
«Но решать его [ситуацию] никак не хотят и сейчас планируют отправить ее обратно», — написал он.
В аэропорту «Бегишево» уже объяснили эту ситуацию телеканалу НТР. Гражданка Таджикистана прилетела в Российскую Федерацию рейсом Худжанд-Бегишево 25 августа. Въезд в страну ей запрещен в соответствии с законодательством РФ.
Пассажирка с ребенком будет депортирована обратно 30 августа, сообщили в ведомстве.