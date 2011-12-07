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Администрация больницы в Набережных Челнах объяснила отсутствие отопления

Тепла в инфекционной больнице не было несколько дней.

Об отсутствии отопления в здании инфекционной больницы в Набережных Челнах стало известно после публикации поста в соцсетях одним из пациентов. В тексте сообщения он пожаловался на холод и отметил, что температура воздуха в палате составляла 16℃.

Администрация больницы сообщила, что отопление не работало по причине проводимого капремонта сетей, проводимых компанией «Набережночелнинские тепловые сети». Таким образом, тепло было отключено 24 сентября, 27 сентября его подача была восстановлена.

КВ
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