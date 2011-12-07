Администрация больницы в Набережных Челнах объяснила отсутствие отопления

Об отсутствии отопления в здании инфекционной больницы в Набережных Челнах стало известно после публикации поста в соцсетях одним из пациентов. В тексте сообщения он пожаловался на холод и отметил, что температура воздуха в палате составляла 16℃.

Администрация больницы сообщила, что отопление не работало по причине проводимого капремонта сетей, проводимых компанией «Набережночелнинские тепловые сети». Таким образом, тепло было отключено 24 сентября, 27 сентября его подача была восстановлена.