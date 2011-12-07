В Татарстане зарегистрировано 23 новых случая COVID-19

В Татарстане за сутки зарегистрировали 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Из них 1 — завозной, 22 — контактные. 5 человек госпитализировано, 18 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

Семерым новым заболевшим — от 30 до 50 лет, по четыре человека — из возрастных категорий от 18 до 30 лет, от 50 до 60 лет, от 60 до 70 лет, троим — от 70 до 80 лет, одному от 80 до 90 лет.

Больше всего новых случаев выявлено в Казани — 14, три случая — в Альметьевском районе, два случая — в Высокогорском районе, по одному случаю — в Верхнеуслонском, Зеленодольском, Кукморском и Лаишевском районах.

По данным на 28 сентября в Татарстане зарегистрировано 7183 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 6054 человек (+6 за сутки).