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В Татарстане благодаря нацпроекту «Экология» восстановили 1 тыс. гектар леса

В этом году все работы будут выполнены на общей площали 2,3 тыс. га.

В Татарстане благодаря национальному проекту «Экология», в который входит региональный проект «Сохранение лесов в РТ», восстановили уже 1 тыс. га леса. Об этом сообщает Минсельхоз РТ. 

«В республике создаются благоприятные условия для естественного возобновления ценных пород путем минерализации поверхности почвы и естественного заращивания при валке деревьев», — говорится в сообщении. 

В этом году все работы будут выполнены на общей площали 2,3 тыс. га. Главной целью регионального проекта «Сохранение лесов», который реализуется с 2019 года, является соотношение выбытия и воспроизводства лесов к значению в 100%. Полностью этого значения планируется добиться к 2024 году, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Татарстане проведены восстановительные работы лесов на площади 1,4 тыс. га. На посадку лесных культур были отведены 1295 га, а 105 га на лесоразведение.

КВ
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