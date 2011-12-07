В Татарстане благодаря нацпроекту «Экология» восстановили 1 тыс. гектар леса

В Татарстане благодаря национальному проекту «Экология», в который входит региональный проект «Сохранение лесов в РТ», восстановили уже 1 тыс. га леса. Об этом сообщает Минсельхоз РТ.

«В республике создаются благоприятные условия для естественного возобновления ценных пород путем минерализации поверхности почвы и естественного заращивания при валке деревьев», — говорится в сообщении.

В этом году все работы будут выполнены на общей площали 2,3 тыс. га. Главной целью регионального проекта «Сохранение лесов», который реализуется с 2019 года, является соотношение выбытия и воспроизводства лесов к значению в 100%. Полностью этого значения планируется добиться к 2024 году, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Татарстане проведены восстановительные работы лесов на площади 1,4 тыс. га. На посадку лесных культур были отведены 1295 га, а 105 га на лесоразведение.