Выкупивший участок на Элеваторной горе Сергей Рачков решил снести школу и посадить на ее месте деревья

Выкупивший участок на Элеваторной горе челнинский бизнесмен Сергей Рачков рассказал, что на этой территории вместо учебного заведения будут высажены деревья. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Сейчас на этой территории расположена заброшенная школа, которая в последний раз принимала учащихся в период с 2018–2019 год. Вскоре она будет снесена.

«Здание давно пришло в негодность и полуразрушено, восстановить его невозможно. Скорее всего, мы его уберем и посадим там деревья», — отметил Рачков.

Он объяснил свое решение тем, что участок находится около его дома, и правильно было бы не делать из него стройку, и тем более не открывать никаких магазинов.

Ранее сообщалось, что здание бывшей школы № 7 на Элеваторной горе признано аварийным. Местные власти посчитали вложение в его ремонт нецелесообразным. В последний учебный год с 2018–2019 года здесь обучалось 11 детей.