Буренки Татарстана получат электронные паспорта

Такую статистику на брифинге в Кабмине РТ представил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов.

Идентификация скота в личных подворьях будет организована во время сезонных ветеринарно-профилактических мероприятий. Стоимость услуги для личных подсобных хозяйств будет в пределах 50 рублей, сельхозпроизводители отдадут около 100 рублей. Последние помимо бирки получат метку, которая будет считывать размер надоев с буренки на протяжении ее жизни.

Практика чипирования крупного рогатого скота для России не нова. Например, в Башкортостане после эпидемии ящура провели идентификацию всего поголовья, в Самарской области бирками обзавелись около 20%, в Мордовии — 50% КРС.

Начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов объяснил, что информация о маркированных животных вносится в единую базу, где в режиме реального времени можно вести их учет, а также контролировать движение поголовья скота. Фактически каждое животное получает свой паспорт, где отобразится любая информация с момента рождения — вакцинация, прививки, возраст, физиологическое состояние.

— Готовится законопроект по идентификации животных, мы ожидаем его в первой половине 2021 года. Работа по маркировке будет возложена на ветеринарную службу. И до 2028 года все животные пройдут идентификацию, — сказал Алмаз Хисамутдинов.

Подобные меры эффективны для пресечения вспышек инфекционных заболеваний у животных. С начала года в Татарстан завезли 24,5 тыс. голов КРС, 107 тыс. свиней и 4,5 млн птиц. Ветеринарная служба республики проводит вакцинации, диагностические исследования в 40 лабораториях. И в целом по инфекционным заболеваниям в Татарстане пока складывается благоприятная обстановка, но вот за соседей приходится переживать. Так, с начала года в России зарегистрировано 214 вспышек африканской чумы свиней, в том числе 140 среди домашних свиней и 74 среди диких кабанов. В режиме карантина находится 151 очаг, в том числе 113 — в Самарской области.

Тем не менее осенью произошло несколько вспышек птичьего гриппа. 7 октября в республике выявили грипп у пернатых в Буинском районе. Источником заражения стали утки, которых завезли из Чувашии без сопроводительных документов. Все поголовье в КФХ пришлось уничтожить. 20 октября в Муслюмовском и Дрожжановском районах (в двух крестьянско-фермерских хозяйствах) также был зафиксирован грипп птиц. Выяснилось, что птицы имели доступ к естественному водоему, куда прилетали дикие птицы. Последние редко болеют, но могут быть источником заражения.

В 2021 году процедура идентификации затронет мелкий рогатый скот и лошадей, годом позже специальными бирками обзаведутся свиньи и фермерская птица. На 2023 год запланирована маркировка пушных зверей, а завершится в 2024-м маркировкой пчел и рыб.