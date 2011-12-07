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С полей Нижнекамского района собрали 2,7 тонн картошки и 94 тонны сахарной свеклы

А животноводы в 2020 году подготовили более 19 тыс. тонн мяса и более 32 тыс. тонн молока.

Замначальника нижнекамского исполкома Альфред Нигматзянов сообщил о качестве урожая в этом году.

На итоговом деловом понедельнике он рассказал, что в текущем году с полей Нижнекамского района собрали 2,7 тонн картошки и 94 тонны сахарной свеклы. Также с одного гектара получилось 37 центнеров хлеба, а животноводы подготовили более 19 тыс. тонн мяса и более 32 тыс. тонн молока.

Всего в Нижнекамском районе работают 5 крупных хозяйств, 4 кооператива, более 80 крестьянских фермерских хозяйств.




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