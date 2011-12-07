В Набережных Челнах обнаружили подпольное казино

В одном из торговых развлекательных центров автограда выявили подпольное казино.

Так, обнаружив деятельность незаконной организации игрового клуба для проведения азартных игр, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ разбили входную дверь и пробрались внутрь. В салоне стояло 30 компьютеров, несколько роутеров и модемов, а также деньги.

Материалы по данному делу для дальнейшего рассмотрения направят в СУ СКР.







