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В Альметьевске возобновляются бесплатные экскурсии «Сказки о золотых яблоках»

Горожане и гости Альметьевска во время прогулок по городу смогут познакомиться с мифами, легендами нефтяного края.

1 мая в Альметьевске возобновляются бесплатные экскурсии в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках».

Команда программы «Сказка о золотых яблоках» проведет 4 экскурсии по арт-объектам нефтяной столицы Татарстана. Горожане и гости Альметьевска во время прогулок по городу смогут познакомиться с мифами, легендами нефтяного края. Именно это мифы и легенды вдохновили художников из России и зарубежья на создание уникальных арт-объектов, которые стали достопримечательностью города.

Напомним, «Сказки о золотых яблоках» — долгосрочная программа развития общественных пространств и локальных сообществ города Альметьевска. Созданные арт-объекты объединены велосипедным маршрутом.

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