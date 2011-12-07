В Нижнекамске появится экстрим-парк «европейского уровня»

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин анонсировал строительство экстрим-парка «европейского уровня». Новый объект планируется возвести на территории парка «Солнечная поляна», сообщает пресс-служба мэрии города.

Как пояснил мэр, экстрим-парк станет аналогом казанского — «Урам». «Наш будет локальнее, поменьше, но мы так же хорошо и качественно реализуем первый этап строительства», — сказал Метшин.

Также сообщается, что на улице Корабельной появится сквер Юности, а на проспекте Химиков продолжат реконструительные работы.