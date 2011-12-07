Минниханов будет выдвигаться на новый президентский срок

Рустам Минниханов будет выдвигаться на второй президентский срок. Об этом глава республики заявил во время встречи с активистами республиканского общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

«Вы всегда демонстрируете открытость к общественным инициативам и обществу в целом. Я выражу общее мнение, если попрошу Вас сохранить эти ценности в республике и выдвинуться на должность президента Татарстана», — обратилась к президенту РТ руководитель социально-творческого движения «Я — ДоброТворец», Гульфия Мутыгуллина.

Глава республики ответил ей, что будет выдвигаться на второй строк и поблагодарил волонтеров движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

«Ведь вас никто не заставляет — все это вы делаете от души. Президент России Владимир Путин дал высокую оценку проделанной в республике работе. Это не только моя заслуга — это заслуга очень многих людей. В том числе, тех, кто работал до нас и заложил мощный потенциал для дальнейшего развития. Спасибо вам за доверие! Я готов к любым вызовам», — сказал Минниханов.