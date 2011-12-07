«Нижнекамскнефтехим» передал утилизатор защитных костюмов Нижнекамской ЦРБ

«Нижнекамскнефтехим» передал Нижнекамской ЦРБ утилизатор для одноразовых защитных костюмов, сообщает «НТР 24».

Главврач ЦРБ Габибулла Ахмедов отметил, что аппарат для утилизации дорогостоящий, однако еще дороже больнице обходилась утилизация костюмов, проходящая в Набережных Челнах. Теперь утилизация опасных отходов будет происходить на месте.

Напомним, одноразовые защитные костюмы нельзя выбрасывать в обычный мусорный бак, так как данный вид мусора относится к классу опасных отходов.