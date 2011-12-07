Порадует ли теплом наступающий июнь?

По предварительным прогнозам Росгидромета нынче погода в июне на территории Татарстана будет вполне благоприятной. Однако следует учитывать, что по климатическим особенностям погода в этом месяце обычно бывает изменчивой. Волны тепла будут чередоваться с кратковременными похолоданиями, дождливыми периодами и сильными ветрами. Температура воздуха в целом ожидается в пределах климатической нормы: в промежутке плюс 10 — 15 градусов по ночам и плюс 22 — 27 градусов днем. При отдельных похолоданиях температура днем не будет превышать 15 градусов, ночью может понижаться до 3 — 8 градусов тепла.

В течение июня в Казани и пригородах ожидается выпадение 60 — 65 миллиметров осадков, что близко к многолетней норме. Кстати, это количество почти вдвое больше по сравнению со средним майским.

В первой декаде июня погода ожидается неустойчивой, при прохождении серии западных циклонов местами будут собираться тучи, пройдут кратковременные дожди. С середины нынешнего мая средние температуры были ниже нормы, и настоящая жара возвращается к нам только на 2 — 3 последних майских дня. Но как раз с начала июня и до конца первой недели прогнозируется очередное резкое понижение температуры: ночью 5 — 10, днем преобладающая максимальная 15 — 18 градусов тепла.

Далее начнутся прояснения, температура постепенно повысится до нормы. К середине июня установится сухая и жаркая погода: дневная температура достигнет 26 — 31 градуса. В третьей декаде временами будут проходить по-летнему короткие грозовые дожди, иногда со шквалистыми усилениями ветра.

По многолетним данным, в июне на территории Татарстана еще сохраняется угроза поздних заморозков. Так, за весь ряд наблюдений по Казани самая низкая температура воздуха (1,4 градуса мороза) отмечалась в позапрошлом веке — 1 и 3 июня 1892 года. Также в летописи вошли заморозки, зафиксированные 4 июня 1930 года и 2 июня 1947 года. После 4 июня заморозки в воздухе по Казани за 140-летний ряд наблюдений не зафиксированы, но на поверхности почвы часто отмечаются до 10 июня.