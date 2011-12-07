Татарстан готовится к организации и проведению голосований с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора

Все избирательные участки обеспечат масками, перчатками, дезинфицирующими средствами и антисептиками. Рекомендации при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ подписала главный санитарный врач России Анна Попова.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев отметил, что сейчас Татарстан готовится к организации и проведению голосования с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора, это их первоочередная задача.

В подписанном Поповой документе прописан регламент санитарной обработки помещений для голосований и как будет обеспечиваться безопасность здоровья граждан. При входе всех избирателей ждет термометрия.