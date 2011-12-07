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В Казани экологи ищут хозяина несанкционированной свалки в «Русско-Немецкой Швейцарии»

Отчисткой территории занимаются волонтеры движения «Будет чисто».

В Казани экологи просят исполком столицы РТ установить подрядчиков несанкционированной свалки в «Русско-Немецкой Швейцарии», сообщили в минэкологии РТ.

Несанкционированная свалка и мусор, разбросанный горожанами после отдыха, обнаружены на территории старейшего городского памятника природы в ходе рейда первого замминистра экологии и природных ресурсов РТ Фаяза Шакирова.

В исполком министерство направило запрос на установление подрядчиков. А отчисткой территории занялись волонтеры движения «Будет чисто» совместно с сотрудниками подведомственных служб исполкома.

КВ
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