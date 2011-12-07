В Нижнекамске отремонтируют «пьяную дорогу»

Реконструкция затронет участок дороги до улицы Баки Урманче, сообщает НТР-24. В данный момент на одной из сторон проспекта подготовлено основание для будущего покрытия, на другой — расширение дороги.

Ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По завершению ремонтных работ, запланированному на октябрь, проспект будет расширен до 6 часов.

Кстати, проспект Шинников получил от местных жителей прозвище «пьяной» дороги за многочисленные выбоины, которые приходилось объезжать зигзагообразными движениями.