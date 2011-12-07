Зяббаров попросил муниципалитеты серьезно отнестись к организации заготовки кормов

Вчера под председательством главы Минсельхозпрода РТ Марата Зяббарова состоялось совещание с муниципальными районами по заготовке кормов. Об этом передает пресс-служба ведомства.

На важность правильности заготовки кормов для здоровья животных обратил внимание начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов. Он отметил, что не только здоровье, но и продолжительность жизни животных зависит от их сбалансированного кормления. А потому ветврачам необходимо заниматься профилактикой инфекционных заболеваний, ибо остальные болезни можно устранить хорошим кормлением и содержанием.

Конкретные показатели по потребности животных в кормах определены из показателей плана на текущий год, которые предоставил замглавы ведомства Ленар Гарипов. Он отметил, что при планировании кормовой базы необходимо придерживаться научно-обоснованной структуры соотношения кормов в рационе животных. После Гарипов доложил, что за 4 месяца текущего года произведено 459 тыс. тн молока и выращено мяса 138 тыс.тн.