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В РТ проведено 4976 тестов на COVID-19

С учетом прежних случаев общее количество инфицированных COVID-19 составило 4415

42 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено медиками в Татарстане по итогам минувших суток. Эти данные озвучила сегодня в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Любовь Авдонина, заместитель главного санитарного врача РТ. Также она напомнила, что под медицинским наблюдением находятся 1289 татарстанцев, контактировавших с заболевшими, и 229 человек, прибывших из стран дальнего и ближнего зарубежья.

За минувшие сутки досмотрено 23 воздушных судна, прибывших на территорию республики, досмотрено 2429 пассажиров и членов экипажа, лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию не выявлено.   

Ежесуточно ведется тестирование жителей Татарстана на коронавирус. На 28 июня проведено 4976 таких тестов.

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