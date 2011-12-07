В Татарстане выявили 42 новых случая заболевания коронавирусом

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В Татарстане за сутки зарегистрировали 42 случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
«За сутки выздоровели два человека», — уточнили в штабе.
Всего в республики с момента начала пандемии COVID-19 диагностировали у 4 514 человек, из них 3 295 человек выздоровели, 11 — скончались.
В России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 614 156 человек (+6 719 за сутки), из них 403 430 человек - выздоровели (+4 343), 9 166 человек — скончались (+93).