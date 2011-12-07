Эксперт рассказала о причине высокой смертности от ВИЧ в РТ

Как объяснила входе пресс-конференции ТАСС основательница фонда помощи детям, женщинам и молодым людям, живущим с ВИЧ, Светлана Изамбаева, несмотря на то, что эффективную борьбу с недугом в Татарстане, республика имеет высокий показатель смертности от ВИЧ.

Причину тому эксперт видит в нежелании некоторых заболевших посещать СПИД-центры. По мнению Светланы Изамбаевой, это связано с распространенностью мифов о том, что ВИЧ и СПИД не существуют, а прием препаратов, связанных с этими заболеваниями, только ускоряет приближение летального исхода.

Вместе с тем эксперт отметила, что в Татарстане был запущен проект по поиску таких людей.