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Кабмин РТ опубликовал список актуальных профессий Татарстана 2020-2022 годов

Перечень состоит из 121 профессии и специальностей среднего профессионального образования.

На официальном портале правовой информации РТ появился список актуальных профессий Татарстана 2020–2022 годов.

Известно, что перечень состоит из 121 профессии и специальностей среднего профессионального образования. Среди них слесари, визажисты, повара, кондитеры, специалисты в области информационной безопасности и другие.

Так, опубликовав список актуальных профессий на годы вперёд, Кабинет министров республики надеется на совершенствование механизма подготовки кадров и обеспечения условий внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в РТ.


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