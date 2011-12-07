Кабмин РТ опубликовал список актуальных профессий Татарстана 2020-2022 годов

На официальном портале правовой информации РТ появился список актуальных профессий Татарстана 2020–2022 годов.

Известно, что перечень состоит из 121 профессии и специальностей среднего профессионального образования. Среди них слесари, визажисты, повара, кондитеры, специалисты в области информационной безопасности и другие.

Так, опубликовав список актуальных профессий на годы вперёд, Кабинет министров республики надеется на совершенствование механизма подготовки кадров и обеспечения условий внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в РТ.



