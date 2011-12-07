Полторы тысячи медучреждений РТ были отремонтированы за семь лет

Об этом рассказал в ходе брифинга заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. Так, в течение семи прошедших лет капитальный ремонт был проведен в 1,5 тысячах медучреждений Татарстана.

Также за этот срок было построено 506 новых фельдшерско-акушерских пункта, а также 34 врачебных амбулатории и 24 паталого-анатомических отделения.

В рамках программы по строительству сельских клубов в Татарстане с 2012 года было построено 306 клубов, общей вместимостью 46 тысяч мест. Еще 12 клубов строятся в этом году.

С 2013 в республике построили и капитально отремонтировали 396 ветобъединений и сельхозуправлений, еще 41 такой объект находится в работе в 2020 году.

Также за последние два года в разных районах республики были построены 32 здания сельсоветов.

Ильшат Гимаев также напомнил, что в последний день лета отмечается профессиональный праздник строителей.