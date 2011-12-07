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Роспотребнадзор по РТ: второй волны COVID-19 в республике не будет

Это связано с высоким объемом тестирования.

В Роспотребнадзоре по РТ уверили, что второй волны COVID-19 в республике не будет. Это связано с высоким объемом тестирования, передает ИА «Татар-информ».

По словам замначальника Управления Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, в связи с объёмами тестирования на новую коронавирусную инфекцию второй волны в Татарстане не ожидается. Именно из-за отсутствия должного уровня скрининга возможные носители коронавируса в зарубежных странах не выявлялись.

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