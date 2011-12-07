Татарстану выделили 2,3 млрд рублей на предоставление льгот по оплате услуг ЖКХ

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Татарстану 2,3 млрд рублей на предоставление льгот по оплате услуг ЖКХ.

Выдаваться они будут ветеранам, инвалидам и гражданам, пострадавшим из-за радиационных или техногенных катастроф. На сайте правительства РФ сказано, что 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг оплачивает государство, а остальную часть сами.

Известно, что всего в текущим году на льготы предусмотрено более 106 млрд рублей.