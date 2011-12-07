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В будущем году в Татарстане появится новый агропромпарк

Строительство комплекса будущего агропромышленного парка стартовало в этом году.

Новый агропромпарк планируется открыть близ трассы М7, на Высокой Горе, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на управляющего партнера Фонда прямых инвестиций Руслан Халилов. На площади в сотню гектаров расположатся предприятия, специализирующиеся на производстве и переработке сельхозпродукцией.

Для резидентов агропромпарка будет создана необходимая инфраструктура, переговоры с ними начнутся в конце первого квартала 2021 года. Ожидается, что на территории парка будут вести деятельность около 70 резидентов, которые совместно создадут от 6 до 7 тыс рабочих мест.

КВ
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