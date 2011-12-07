В Челнах готовятся к открытию памятного комплекса основателю ВДВ

В Набережных Челнах готовятся к открытию памятного комплекса основателю ВДВ РФ генералу армии Василию Маргелову, сообщил председатель Регионального отделения Межрегиональной организации ветеранов ВДВ и войск специального назначения «Союз десантников» Михаил Клюшин ИА «Татар-информ».

Двухметровый постамент и метровый бюст весом более двух тонн был заказан на средства пожертвований. Инициаторами создания памятного места стали энтузиасты-десантники.

Помимо скульптуры на площадке будет размещена конструкция, изображающая раскрытый парашют с надписью «Никто, кроме нас», а также противотанковая авиадесантная артиллерийская установка АСУ-57.

Мемориальный комплекс находится недалеко от памятника воинам-интернационалистам на Первой дороге. Открытие состоится 2 августа — в день ВДВ.